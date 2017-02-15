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Внутренняя политика 15.02.2017 19:44

Президент Азербайджана утвердил законодательные поправки в связи с применением Закона «О рекламе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в ряд законодательных актов в связи с применением Закона «О рекламе», сообщает сайт главы государства.

Так, согласно принятым в Закон «Об образовании» изменениям, не разрешается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, учебных материалах, школьных дневниках, на тетрадях, альбомах, книгах, предназначенных для несовершеннолетних.

Не разрешается также размещение рекламы, которая может оказать вредное влияние на несовершеннолетних с моральной и физической точек зрения, ближе установленного соответствующим органом власти расстояния от территории дошкольных и общеобразовательных учреждений. Реклама спортивных азартных игр, лотереи должна быть размещена на рекламных носителях, расположенных не ближе, чем на расстоянии 100 метров от детских и образовательных учреждений.

Поправки в связи с применением Закона «О рекламе» также утверждены в законы «О лотерее», «О защите окружающей среды», «Об издательской деятельности», «О защите исторических и культурных памятников».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕКЛАМА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]