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Регион 23.02.2017 18:14

Премьеры Грузии и Армении договорились об углублении сотрудничества

Вопросы двусторонних отношений и регионального сотрудничества между Тбилиси и Ереваном обсуждались на состоявшейся в четверг встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с армянским коллегой Кареном Карапетяном.

Как сообщает пресс-служба грузинского правительства, в ходе встречи стороны отметили многовековые дружеские связи двух народов и выразили готовность углублять двустороннее сотрудничество в разных сферах.

"Грузию и Армению связывают многовековые добрососедские отношения, и мы должны строить наши будущие отношения на этих лучших традициях", - заявил Г.Квирикашвили, отметив, что это первый официальный визит К.Карапетяна в Тбилиси в ранге премьер-министра Армении.

По словам грузинского премьера, на встрече разговор шел о перспективах сотрудничества в таких важных сферах, как транспорт, энергетика, туризм, культура и другие. "Особое внимание было уделено существующим в регионе вызовам, в связи с чем было подчеркнуто, что сохранению мира и стабильности придается особое значение в деле развития наших государств", - сказал Г. Квирикашвили.

В свою очередь, премьер-министр Армении поблагодарил грузинского коллегу за приглашение и оказанный правительственной делегации теплый прием.

"Армяно-грузинские отношения на очень высоком уровне, но у нас также имеются очень большие перспективы. Мы приехали с определенными идеями и с удовольствием рассмотрим их вместе с вами. Мы уверены, что наши встречи будут результативными и плодотворными", - заявил К. Карапетян.

После встречи один на один, премьеры двух стран приняли участие во встрече в расширенном формате с участием членов правительств обеих стран.

В рамках визита также запланирована встреча премьер-министра Армении с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. В 2016 году торговый оборот между двумя странами составил $367,4 млн, или 3,1% всего внешнеторгового оборота Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]