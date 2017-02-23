Премьеры Грузии и Армении договорились об углублении сотрудничества

Вопросы двусторонних отношений и регионального сотрудничества между Тбилиси и Ереваном обсуждались на состоявшейся в четверг встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с армянским коллегой Кареном Карапетяном.
Как сообщает пресс-служба грузинского правительства, в ходе встречи стороны отметили многовековые дружеские связи двух народов и выразили готовность углублять двустороннее сотрудничество в разных сферах.
"Грузию и Армению связывают многовековые добрососедские отношения, и мы должны строить наши будущие отношения на этих лучших традициях", - заявил Г.Квирикашвили, отметив, что это первый официальный визит К.Карапетяна в Тбилиси в ранге премьер-министра Армении.
По словам грузинского премьера, на встрече разговор шел о перспективах сотрудничества в таких важных сферах, как транспорт, энергетика, туризм, культура и другие. "Особое внимание было уделено существующим в регионе вызовам, в связи с чем было подчеркнуто, что сохранению мира и стабильности придается особое значение в деле развития наших государств", - сказал Г. Квирикашвили.
В свою очередь, премьер-министр Армении поблагодарил грузинского коллегу за приглашение и оказанный правительственной делегации теплый прием.
"Армяно-грузинские отношения на очень высоком уровне, но у нас также имеются очень большие перспективы. Мы приехали с определенными идеями и с удовольствием рассмотрим их вместе с вами. Мы уверены, что наши встречи будут результативными и плодотворными", - заявил К. Карапетян.
После встречи один на один, премьеры двух стран приняли участие во встрече в расширенном формате с участием членов правительств обеих стран.
В рамках визита также запланирована встреча премьер-министра Армении с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. В 2016 году торговый оборот между двумя странами составил $367,4 млн, или 3,1% всего внешнеторгового оборота Грузии.
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