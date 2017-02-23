Президент Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций и усилению портала www.azexport.az в качестве цифрового торгового хаба, сообщает сайт главы государства.
Документ предусматривает создание в течении четырех месяцев в портале www.azexport.az раздела «Digital Trade Hub of Azerbaijan».
Кроме того, в течении трех месяцев обеспечить создание электронного денежного кошелка.
Указы даны различным отдельным министерствам и ведомствам.
http://www.president.az/articles/22892
Ф.Исазаде
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