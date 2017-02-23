Президент Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций и усилению портала www.azexport.az в качестве цифрового торгового хаба, сообщает сайт главы государства.

Документ предусматривает создание в течении четырех месяцев в портале www.azexport.az раздела «Digital Trade Hub of Azerbaijan».

Кроме того, в течении трех месяцев обеспечить создание электронного денежного кошелка.

Указы даны различным отдельным министерствам и ведомствам.

http://www.president.az/articles/22892

Ф.Исазаде