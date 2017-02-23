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Внутренняя политика 23.02.2017 19:35

Президент Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по расширению внешнеторговых операций и усилению портала www.azexport.az в качестве цифрового торгового хаба, сообщает сайт главы государства.

Документ предусматривает создание в течении четырех месяцев в портале www.azexport.az раздела «Digital Trade Hub of Azerbaijan».

Кроме того, в течении трех месяцев обеспечить создание электронного денежного кошелка.

Указы даны различным отдельным министерствам и ведомствам.

http://www.president.az/articles/22892

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ВНЕШТОРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]