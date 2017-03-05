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Карабахский конфликт 05.03.2017 14:55

Президент Алиев поблагодарил Иран за позицию по нагорно-карабахскому конфликту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Иран за позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом президент Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани в воскресенье в Тегеране.

"Хочу выразить благодарность Ирану за позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эта позиция основывается на международных принципах, законах и справедливости", - сказал президент Алиев.

И.Алиев отметил, что территориальная целостность каждой страны неприкосновенна.

"Политические связи Азербайджана и Ирана находятся на высоком уровне, мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях" – заявил И.Алиев.

Президент Рухани в свою очередь подчеркнул, что Иран уважает территориальную целостность всех стран.

"Надеюсь, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Конфликты должны быть урегулированы посредством обсуждений и политическим путем", - сказал Х.Рухани.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]