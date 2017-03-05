Президент Алиев поблагодарил Иран за позицию по нагорно-карабахскому конфликту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Иран за позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом президент Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани в воскресенье в Тегеране.
"Хочу выразить благодарность Ирану за позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эта позиция основывается на международных принципах, законах и справедливости", - сказал президент Алиев.
И.Алиев отметил, что территориальная целостность каждой страны неприкосновенна.
"Политические связи Азербайджана и Ирана находятся на высоком уровне, мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях" – заявил И.Алиев.
Президент Рухани в свою очередь подчеркнул, что Иран уважает территориальную целостность всех стран.
"Надеюсь, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Конфликты должны быть урегулированы посредством обсуждений и политическим путем", - сказал Х.Рухани.
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