Президент Алиев поблагодарил Иран за позицию по нагорно-карабахскому конфликту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Иран за позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом президент Алиев заявил на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани в воскресенье в Тегеране.

"Хочу выразить благодарность Ирану за позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эта позиция основывается на международных принципах, законах и справедливости", - сказал президент Алиев.

И.Алиев отметил, что территориальная целостность каждой страны неприкосновенна.

"Политические связи Азербайджана и Ирана находятся на высоком уровне, мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях" – заявил И.Алиев.

Президент Рухани в свою очередь подчеркнул, что Иран уважает территориальную целостность всех стран.

"Надеюсь, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Конфликты должны быть урегулированы посредством обсуждений и политическим путем", - сказал Х.Рухани.