Мамедъяров и Лавров подписали план межмидовских консультаций – МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров по итогам встречи в понедельник в Москве подписали "План межмидовских консультаций", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Э.Мамедъяров и С.Лавров на встрече 6 марта в Москве обсудили широкий круг вопросов. На встрече было подчеркнуто, что двусторонняя правовая база включает более 200 документов. По итогам встречи между сторонами был подписан "План консультаций между МИДами Азербайджана и России", - отмечается в сообщении.
МИД Азербайджана подчеркивает, что министры выразили уровнем политического диалога между двумя странами.
Кроме этого, главы МИД подчеркнули важность взаимных визитов высшего уровня на уровне членов правительств для развития торгово-экономических связей.
"Министр также провели обмен мнениями по ситуации вокруг карабахского урегулирования, отметили наличие единого подхода по Каспию и др. региональным вопросам", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
Курс манат/доллар на 7 марта - 1,7548 AZN/$1
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует в 2017г рост урожая табака в 2,8 раза
Отправка в море второго опорного блока для добывающей платформы в рамках Стадия-2 разработки Шах-Дениз намечена на следующую неделю - SOCAR
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко
Женщины составляют около 29% госслужащих в Азербайджане
Американские психологи утверждают, что социальные сети обостряют чувство одиночества
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Турпоток из России в Анталью с начала 2017 года вырос почти в 20 раз
Группа американских военных прибыла в сирийский город Манбидж - СМИ
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»