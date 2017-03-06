Мамедъяров и Лавров подписали план межмидовских консультаций – МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров по итогам встречи в понедельник в Москве подписали "План межмидовских консультаций", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Э.Мамедъяров и С.Лавров на встрече 6 марта в Москве обсудили широкий круг вопросов. На встрече было подчеркнуто, что двусторонняя правовая база включает более 200 документов. По итогам встречи между сторонами был подписан "План консультаций между МИДами Азербайджана и России", - отмечается в сообщении.

МИД Азербайджана подчеркивает, что министры выразили уровнем политического диалога между двумя странами.

Кроме этого, главы МИД подчеркнули важность взаимных визитов высшего уровня на уровне членов правительств для развития торгово-экономических связей.

"Министр также провели обмен мнениями по ситуации вокруг карабахского урегулирования, отметили наличие единого подхода по Каспию и др. региональным вопросам", - отмечается в сообщении.

А.Азизов