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Внешняя политика 06.03.2017 17:20

Мамедъяров и Лавров подписали план межмидовских консультаций – МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров по итогам встречи в понедельник в Москве подписали "План межмидовских консультаций", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Э.Мамедъяров и С.Лавров на встрече 6 марта в Москве обсудили широкий круг вопросов. На встрече было подчеркнуто, что двусторонняя правовая база включает более 200 документов. По итогам встречи между сторонами был подписан "План консультаций между МИДами Азербайджана и России", - отмечается в сообщении.

МИД Азербайджана подчеркивает, что министры выразили уровнем политического диалога между двумя странами.

Кроме этого, главы МИД подчеркнули важность взаимных визитов высшего уровня на уровне членов правительств для развития торгово-экономических связей.

"Министр также провели обмен мнениями по ситуации вокруг карабахского урегулирования, отметили наличие единого подхода по Каспию и др. региональным вопросам", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]