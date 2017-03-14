Российские туристы активно бронируют Турцию и Грецию вместо российских курортов

Туркомпании фиксируют спад спроса на российские черноморские курорты и значительный рост - на Турцию, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина во вторник.

По ее словам, в компаниях в лучшем случае бронирование Краснодарского края и Крыма идет на уровне прошлого года, в худшем - просело на 20-25%.

"В этом году провал продаж Краснодарского края, зато сильнейший рост по Турции и Греции. За январь-февраль - в два-три раза. Каждый день у нас несколько бронирований по этим странам, чего не было уже очень давно", - рассказал РСТ генеральный директор саратовской компании "Лагуна-тур" Дмитрий Анпилогов.

Как добавила директор рязанского турагентства "Бархатные сезоны" Светлана Константинова, акции и условия бронирования курортов Турции и Греции сейчас великолепные. Есть варианты, когда можно сейчас заплатить 10-20% стоимости тура, а остальное в течение оставшихся месяцев до его начала.

По словам гендиректора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова, Турция сейчас - бесспорный лидер. В продажах компании на Турцию приходится сейчас 21%, на Россию - 11%, Кипр - 7%, Грецию - 6%. "Спрос на лето вообще очень хороший, но как долго это продержится, сказать трудно. Возможно, сейчас самая активная часть туристов купит туры, и дальше все затормозится", - заметил он.

По мнению экспертов, россиян в Турции и Греции привлекает, прежде всего, хорошее соотношение цены и качества отдыха.

"У наших курортных отелей уровня 3*, как правило, никакой инфраструктуры, при этом отдых в них с железнодорожным переездом обходится примерно в 25 тыс. рублей в неделю на человека. Турция за 60 тыс. на двоих предлагает отель на берегу моря, с бассейном, питанием, перелетом и качественной инфраструктурой. Выбор очевиден", - полагает директор уфимской компании "Баштур Плюс" Андрей Гавшин.

Впрочем, при этом, как считают участники туристического рынка, цена/качество не единственная причина - после двух лет перерыва сработал эффект отложенного спроса.

"Цены на Турцию хорошие. Тем не менее, условия бронирования у всех туроператоров разные, многие требуют предоплату в большом размере. Но это не останавливает людей. После двух лет перерыва сработал эффект отложенного спроса. И вообще с января чувствуется совершенно другой, позитивный настрой туристов, как будто они перешагнули какую-то черту и перестали себя ограничивать. Это хорошо видно по спросу на другие страны, которые в отличие от Турции, не были закрыты", - добавил Д.Анпилогов.