Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду членов правления Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ), сообщает сайт главы государства.
МЦНГ выступает организатором V Глобального Бакинского форума, который пройдет 16-17 марта в азербайджанской столице.
Президент подчеркнул увеличивающийся с каждым годом интерес к Форуму, который проводится в Баку в пятый раз. И.Алиев высоко оценил деятельность МЦНГ.
Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.
В форуме примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черноговории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов, Грузии Гиорги Марквелашвили.
Р.Бабаев
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