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Внешняя политика 15.03.2017 18:50

Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду членов правления Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ), сообщает сайт главы государства.

МЦНГ выступает организатором V Глобального Бакинского форума, который пройдет 16-17 марта в азербайджанской столице.

Президент подчеркнул увеличивающийся с каждым годом интерес к Форуму, который проводится в Баку в пятый раз. И.Алиев высоко оценил деятельность МЦНГ.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В форуме примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черноговории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов, Грузии Гиорги Марквелашвили.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГЯНДЖЕВИ, ПРАВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]