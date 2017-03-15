Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду членов правления Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ), сообщает сайт главы государства.

МЦНГ выступает организатором V Глобального Бакинского форума, который пройдет 16-17 марта в азербайджанской столице.

Президент подчеркнул увеличивающийся с каждым годом интерес к Форуму, который проводится в Баку в пятый раз. И.Алиев высоко оценил деятельность МЦНГ.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В форуме примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черноговории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов, Грузии Гиорги Марквелашвили.

Р.Бабаев