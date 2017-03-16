Добыча нефти в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 7,4%, газа – на 3% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составила 6 млн 353,4 тыс. тонн нефти, что на 7,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.
По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-феврале 2017 года составил 6 млн 345,9 тыс. тонн (спад на 7,3%).
Добыча газа за январь-февраль 2017 года в Азербайджане составила 4 млрд 737,4 млн кубометров (спад на 3%). При этом добыча товарного газа в республике за отчетный период составила 3 млрд 257,5 млн кубометров (рост на 5,3%).
В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.
Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29 млрд 561 млн кубометров.
Н.Аббасова
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