Госнефтефонд Азербайджана в марте на валютных аукционах продал $250 млн, в I квартале – около $800 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $250 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение марта текущего года продал инвалюты на сумму $250 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в феврале 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $258,4 млн. Таким образом, в марте 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с февралем 2017 года сократился на 3,3%.

В целом, в январе-марте текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $793,4 млн (спад на 37,7% по сравнению с I-ом кварталом 2016 года).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Азизов