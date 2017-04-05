Президент Алиев расширил полномочия МВД, Минюста и СГБ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в среду об определении полномочных органов по «Соглашению о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в качестве полномочных органов по осуществлению Азербайджаном «Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» определены министерства внутренних дел, юстиции и Служба государственной безопасности.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление Исполнительному комитету СНГ об определении полномочных органов по осуществлению Азербайджаном указанного в распоряжении соглашения.
Р.Бабаев
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