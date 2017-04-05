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Внутренняя политика 05.04.2017 20:14

Президент Алиев расширил полномочия МВД, Минюста и СГБ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в среду об определении полномочных органов по «Соглашению о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в качестве полномочных органов по осуществлению Азербайджаном «Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» определены министерства внутренних дел, юстиции и Служба государственной безопасности.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление Исполнительному комитету СНГ об определении полномочных органов по осуществлению Азербайджаном указанного в распоряжении соглашения.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСОРГАНЫ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]