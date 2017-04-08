Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики

Азербайджан планирует увеличить объемы экспортных поставок на российские рынки, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев.

"На сегодняшний день РФ остается основным экспортером в Азербайджан, ее доля в нашем импорте достигает 20%. Одновременно это и основной экспортный рынок для нашей ненефтяной сферы: за первый квартал этого года мы экспортировали в Россию товары ненефтяного сектора на $72 млн, то есть 27% всего ненефтяного экспорта Азербайджана. Этому способствует российско-азербайджанский договор о свободной торговле", - сказал С.Бабаев в интервью порталу "Вестник Кавказа".

По его словам, Азербайджан традиционно уделяет огромное внимание российскому рынку. По поручению президента Ильхама Алиева первый торговый представитель Азербайджана был назначен именно в Россию. "Сейчас он активно сотрудничает с российскими государственными органами, защищает интересы азербайджанских компаний и работает над ростом экспорта азербайджанской продукции на российский рынок. В данный момент мы работаем над созданием Торгового дома Азербайджана в Москве, этот дополнительный механизм также поможет увеличению азербайджанского экспорта в РФ", - отметил он.

Кроме этого, активно рассматривается вариант создания логистического центра в России, по аналогии с первым азербайджанским логистическим центром в казахстанском Актау. "Есть несколько вариантов, в частности, Екатеринбург как место для организации логистического центра экспорта азербайджанской продукции в Россию", - добавил он.

С.Бабаев подчеркнул, что азербайджанские товары хорошего качества и могут конкурировать в своей нише с другими товарами, несмотря на величину российского рынка, помогает этому отсутствие таможенных пошлин. "Мы инвестируем существенные средства в производство сельхозтоваров в Азербайджане, и за последние несколько лет только теплицы выросли в три раза – с 1500 га до 4500 га. Около 100 проектов за последние два года финансировались государством, в большинстве своем – в аграрном секторе. Я думаю, что наращиваемый потенциал позволит нам все больше увеличивать экспорт азербайджанской продукции на российские рынки", - отметил он.

Замминистра добавил, что Азербайджан стремится увеличивать производство продукции ненефтяной индустрии. "Мы создали индустриальные парки и инвестируем значительные средства в создание индустриальных мощностей, одним из основных рынков для которых также будет российский", - отметил он.

С.Бабаев подчеркнул большой интерес к ближайшему российскому региону – Кавказу. "К примеру, в Краснодаре есть завод Azersun, в Ставропольском крае есть гостиничные комплексы и строятся сейчас заводы. Кавказский рынок всегда был нам интересен, и Азербайджан будет увеличивать свое экономическое присутствие на Северном Кавказе, особенно принимая во внимание, что дистанционно мы близки и традиционно азербайджанцы очень активно ездят в республики Северного Кавказа. Мы уже наращиваем потенциал сотрудничества: около 10 разных инфраструктурных объектов уже строятся, работают и функционируют", - добавил замминистра.

А.Азизов