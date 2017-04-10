Генсек НАТО планирует в конце мая посетить Грузию - премьер Квирикашвили

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце мая намерен принять участие в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса, которая пройдет в Грузии, сообщил в понедельник на проходящем в Тбилиси форуме НАТО-Грузия премьер-министр Георгий Квирикашвили.
"Для нас большая честь, что 26-29 мая в Тбилиси пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой планируется участие генерального секретаря Йенса Столтенберга. Мы воспринимаем эти шаги, как твердую поддержку НАТО нашей страны", - заявил Г.Квирикашвили.
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