Министр обороны Ирана примет участие в конференции по международной безопасности в Москве - источник

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехган прибудет в Москву для участия в конференции по безопасности на следующей неделе 26-27 апреля.

"Министр обороны Ирана приедет в Москву на следующей неделе для участия в московской конференции по международной безопасности", - сказал журналистам источник в посольстве Ирана в Москве.