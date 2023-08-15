Представители военных ведомств России и Ирана обсудили ВТС

Вопросы военно- технического сотрудничества, международную обстановку обсудили заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель начальника Генштаба вооруженных Сил Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде в рамках XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили в Минобороны РФ во вторник журналистам.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно- технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере.
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