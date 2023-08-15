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Регион 15.08.2023 23:42

Представители военных ведомств России и Ирана обсудили ВТС

Вопросы военно- технического сотрудничества, международную обстановку обсудили заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель начальника Генштаба вооруженных Сил Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде в рамках XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили в Минобороны РФ во вторник журналистам.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно- технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИРАН, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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