Путин отметил яркий вклад Киркорова в историю российской эстрады

Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы российского государства.

"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - говорится в телеграмме главы государства.

Филипп Киркоров - советский и российский певец, актёр, композитор и продюсер. В 2008 году удостоен звания Народного артиста РФ. Восемь раз награждался премией "Овация", пять раз премией "World Music Awards" как самый популярный российский исполнитель.