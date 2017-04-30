Путин отметил яркий вклад Киркорова в историю российской эстрады

Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы российского государства.
"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - говорится в телеграмме главы государства.
Филипп Киркоров - советский и российский певец, актёр, композитор и продюсер. В 2008 году удостоен звания Народного артиста РФ. Восемь раз награждался премией "Овация", пять раз премией "World Music Awards" как самый популярный российский исполнитель.
ВС Армении за сутки нарушили режим прекращения огня 112 раз – МО Азербайджана
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана проверили уровень услуг в бакинском аэропорту
Азербайджанские и европейские парламентарии обсудят новое соглашение о партнерстве между Баку и Брюсселем
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
НАТО вняло призывам Трампа и перефокусировалось на борьбу с терроризмом - вице-президент Пенс
Завершились крупномасштабные учения США и Южной Кореи с участием почти 300 тыс. военнослужащих - ТВ
Экспорт шотландского сингл-молта в 2016 г. впервые превысил 1 млрд фунтов
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»