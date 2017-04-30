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Культура 30.04.2017 16:58

Путин отметил яркий вклад Киркорова в историю российской эстрады

Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы российского государства.

"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - говорится в телеграмме главы государства.

Филипп Киркоров - советский и российский певец, актёр, композитор и продюсер. В 2008 году удостоен звания Народного артиста РФ. Восемь раз награждался премией "Овация", пять раз премией "World Music Awards" как самый популярный российский исполнитель.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИРКОРОВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]