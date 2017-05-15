Президент Алиев утвердил ряд документов, подписанных между правительствами Азербайджана и Катара

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере молодежи и спорта, подписанный между правительствами Азербайджана и Катара, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, И.Алиев также утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры, подписанный правительствами двух стран.

Министерству молодежи и спорта и Минкультуры и туризма поручено выполнить положения, вытекающие из документа с момента его вступления в силу.

МИД поручено оповестить правительство Катара о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

Ф.Исазаде