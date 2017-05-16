Президент Азербайджана утвердил межправительственный Меморандум по энергетике с Пакистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики, подписанный между правительствами Азербайджана и Пакистана, сообщает сайт главы государства.
Министерству энергетики поручено выполнить положения, вытекающие из документа с момента его вступления в силу.
МИД поручено оповестить правительство Катара о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.
Ф.Исазаде
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