Президент Азербайджана утвердил межправительственный Меморандум по энергетике с Пакистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики, подписанный между правительствами Азербайджана и Пакистана, сообщает сайт главы государства.

Министерству энергетики поручено выполнить положения, вытекающие из документа с момента его вступления в силу.

МИД поручено оповестить правительство Катара о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

Ф.Исазаде