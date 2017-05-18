Президент Азербайджана принял участие в открытии новой буровой установки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии первой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) 6-го поколения имени Гейдара Алиев, сообщает сайт главы государства.

Открытие состоялось в четверг на морской базе снабжения и логистики «Caspian Drilling» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Общая высота установки составляет 130 метров, длина - 106,5 метров, ширина – 69,5 метров, вес – 26 тонн. На ППБУ будут работать 160 человек.

Установка имеет возможность проводить буровые операции на глубине моря до 1000 метров и бурить скважины максимальной глубиной 12,2 тыс. метра. Кроме того, современное буровое оборудование ППБУ позволяет осуществлять буровые операции в 4 раза быстрее, чем до сих пор.

Как сообщалось, для осуществления функций заказчика проекта строительства в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения было создано ООО Azerbaijan Rigs, в котором 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд 116,7 млн.

Азербайджано-американская компания Caspian Drilling Company (учреждена ГНКАР и Global Santa Fe) и сингапурская Keppel Fels в июне 2013 года подписали соглашение на строительство ППБУ 6-го поколения. Строительные работы ведет Keppel Fels.

ППБУ будет рассчитана на проведение буровых работ на глубине моря 1 тыс. метров и на бурение скважин с рекордной глубиной в 12 тыс. метров.

Н.Аббасова