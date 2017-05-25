Баку представил генсеку ООН документы о незаконных экономических действиях Армении на оккупированных территориях Азербайджана

МИД Азербайджана подготовил и распространил в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН «Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана».

«Документ подготовлен известным международным юристом, Аленом Пелле (Alain Pellet), бывшим членом (1990-2011 годы) и председателем (1997 год) Комиссии ООН по международному праву. Документ распространен в Совбезе и генассамблее ООН от имени постоянного представительства Азербайджана при организации»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В документе отмечается, что Азербайджан неизменно отстаивает исключительную важность соблюдения норм международного права и их добросовестного применения для достижения столь долгожданного прорыва в урегулировании конфликта, прекращения оккупации своих территорий, и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к своему крову.

Юридическое заключение является нейтральной точкой зрения, способствующей углублению понимания существующих юридических обязательств и требований в отношении урегулирования конфликта, а также в нем предлагаются конкретные меры, которые можно предпринять в этой связи.

В документе отмечается, что юридическое заключение обеспечивает правовое привлечение к ответу противоправных действий Армении и третьей стороны.

Согласно юридическому заключению, Армения несет ответственность за противоправные действия на оккупированных территориях Азербайджана и международно-противоправные деяния, некоторые из которых являются серьезными нарушениями обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права.

В соответствии с юридическим заключением императивных норм международного права, данные серьезные нарушения требуют применения специальных последствий, вытекающих из отягчающей ответственности. «Другим следствием такой отягчающей ответственности является то, что все государства обязаны призвать к ответу Армению и принять меры против нее, в том числе на основе санкций, а также уголовного преследования и гражданско-правового судопроизводства»,- отмечается в документе.

Генсеку ООН также предоставлены доклады о юридических последствиях вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, о положении в области прав азербайджанских внутренне перемещенных лиц по международному праву и об ответственности Республики Армения.

Кроме того, генсеку ООН предоставлен всеобъемлющий доклад, подготовленный МИД, о незаконных экономических и других действиях на оккупированных территориях Азербайджана.

В докладе на основе фактов, цифр и статистических данных указано, что политика Армении на оккупированных территориях Азербайджана является нарушением международного права, подрывает перспективы достижения политического урегулирования конфликта и представляет неминуемую угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе.

МИД призывает все международное сообщество, соответствующие международные организации, стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, иностранные юридические и физические лица принять к вниманию «Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана» и другие фундаментальные юридические отчеты, представленные Азербайджаном по поводу правовых аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде