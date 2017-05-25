Медведев поддержал выделение квот студентам, вне зависимости от ученой степени, для получения грантов на проекты

Необходимо рассмотреть возможность выделения специальных квот для студентов, вне зависимости от ученой степени, которые могут получить гранты на свои проекты в различных областях, в том числе в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг в ходе беседы со студентами Казанского федерального университета (КФУ).

"Какие-то критерии должны быть, хотя для дела, по-честному, если разобраться, никакой разницы нет - кандидат вы наук, доктор наук, или вы еще только диссертацию пишете. Если идея годная, если она интересная, если она может быть коммерциализована, если мы этой идеей можем получить и научные, и практические, и производственные результаты, то, конечно, со степенями это связано в самую последнюю очередь", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос студентов.

В ходе встречи учащиеся КФУ заявили, что студентам и аспирантам нужна финансовая поддержка на проекты, связанные с наукоемкими технологиями, в частности в виде грантов. Но, по их словам, при подаче заявки на грант в разные фонды возникают сложности: чтобы быть заявителем, необходимо иметь как минимум кандидатскую степень. Студенты спросили, возможно ли создание отдельных квот или подпрограмм для таких проектов.

Д.Медведев сказал, что готов дать поручение, чтобы выделить соответствующую квоту.

"Я не знаю, как эти требования выглядят, мы можем посмотреть, я тоже готов поручение дать, для того чтобы установить в порядке исключения каким-то отдельным направлениям возможность подавать заявления от студентов, либо выделить какую-то квоту действительно", - добавил премьер.

Тем временем, считает Д.Медведев, студентам нужно учиться выбирать между различными системами грантовой поддержки. По его словам, в настоящее время много фондов, институтов, организаций, которые занимаются этим, создана система регулирования. "Может быть, в чем-то наша беда сегодня, что у нас форм поддержки больше, чем они востребованы", - считает премьер.

Поэтому обязательно необходимо и федеральным, и региональным властям донести до студентов информацию о том, какие у них есть возможности по получению грантовой поддержки, добавил он.

"Может быть, у вас есть сайт на эту тему, но на федеральном уровне это пока не сведено. Просто чтобы любой человек, студент в том числе, мог залезть и посмотреть: если я пишу по такой-то теме или работаю, то я могу получить вот такой грант или такой, и, соответственно, заявка может направляться сразу в несколько мест, и где-нибудь это может выстрелить. Вот такую систему информации нам точно нужно создать для того, чтобы не возникало проблем", - пояснил идею Д.Медведев.

Премьер находится с двухдневным визитом в Казани, где пройдет заседание президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, а в пятницу он встретится с коллегами из СНГ и ЕврАзЭс.