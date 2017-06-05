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Внутренняя политика 05.06.2017 18:38

Назначены члены Наблюдательного совета Госфонда поддержки развития СМИ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник членов Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки развития Средств массовой информации при президенте республики, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с распоряжением президента, членами Наблюдательного совета Госфонда поддержки развития СМИ от государственных органов назначены начальник сектора по работе с печатными и информационными органами отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Джамаледдин Гулиев, глава группы печатных изданий управления прав человека и общественных связей Министерства юстиции Азербайджана Расим Гасанов и заведующий сектора отдела информации и общественных связей Министерства культуры и туризма Интигам Гумбатов.

Членами Наблюдательного совета от СМИ назначены главный редактор «Халг газети» Гасан Гасанов, гендиректор информагентства «Тренд» Ильгар Гусейнов и главный редактор газеты «Сес» Бахруз Гулиев, и от журналистских организаций – генсек Объединения журналистов Азербайджана Рамиз Аскеров, председатель общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана» Аяз Мирзоев и председатель общественного объединения защиты журналистов «Рух» Аваз Рустамов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, ГОСФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]