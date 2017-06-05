Назначены члены Наблюдательного совета Госфонда поддержки развития СМИ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил в понедельник членов Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки развития Средств массовой информации при президенте республики, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с распоряжением президента, членами Наблюдательного совета Госфонда поддержки развития СМИ от государственных органов назначены начальник сектора по работе с печатными и информационными органами отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Джамаледдин Гулиев, глава группы печатных изданий управления прав человека и общественных связей Министерства юстиции Азербайджана Расим Гасанов и заведующий сектора отдела информации и общественных связей Министерства культуры и туризма Интигам Гумбатов.

Членами Наблюдательного совета от СМИ назначены главный редактор «Халг газети» Гасан Гасанов, гендиректор информагентства «Тренд» Ильгар Гусейнов и главный редактор газеты «Сес» Бахруз Гулиев, и от журналистских организаций – генсек Объединения журналистов Азербайджана Рамиз Аскеров, председатель общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана» Аяз Мирзоев и председатель общественного объединения защиты журналистов «Рух» Аваз Рустамов.

Р.Бабаев