Свыше 3 тыс. боевиков ИГ ликвидированы в Сирии за месяц - Минобороны РФ

Более 3 тысяч террористов группировки ИГИЛ уничтожено в Сирии за месяц, сообщил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Уничтожено свыше 3 тысяч боевиков ИГИЛ, включая несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, семь боевых машин пехоты и девять артиллерийских орудий крупного калибра", - сказал он журналистам в пятницу.

С.Суровикин заявил, что в Сирии темпы наступления правительственных войск увеличились до 8 км в сутки. "Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 кв. километров территории", - сказал генерал-полковник.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии работают силы специальных операций Минобороны РФ. Российские саперы разминировали Алеппо и Пальмиру.