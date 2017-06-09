Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 36° Завтра 21° 30° 11 Июн 21° 30° 12 Июн 20° 27°

СНГ 09.06.2017 18:47

Свыше 3 тыс. боевиков ИГ ликвидированы в Сирии за месяц - Минобороны РФ

Более 3 тысяч террористов группировки ИГИЛ уничтожено в Сирии за месяц, сообщил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Уничтожено свыше 3 тысяч боевиков ИГИЛ, включая несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, семь боевых машин пехоты и девять артиллерийских орудий крупного калибра", - сказал он журналистам в пятницу.

С.Суровикин заявил, что в Сирии темпы наступления правительственных войск увеличились до 8 км в сутки. "Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 кв. километров территории", - сказал генерал-полковник.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии работают силы специальных операций Минобороны РФ. Российские саперы разминировали Алеппо и Пальмиру.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИГИЛ, ПОТЕРИ


Похожие новости


Главы военных ведомств стран СНГ приняли план совместных мероприятий на 2018 год В Минобороны РФ опровергли слухи о подъеме "секретной аппаратуры" с затонувшего "Лимана" Главы Минобороны Армении и Ирана обсудили в Москве проблему Карабаха Шойгу называет ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой Россия надеется, что Монголии повысит свой статус в ШОС - Шойгу Министр обороны Ирана примет участие в конференции по международной безопасности в Москве - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]