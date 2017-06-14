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ТЭК 14.06.2017 16:16

Добыча нефти в Азербайджане в январе-мае сократилась на 9%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-мае 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%, отмечается в сообщении Госкомстата.

По данным статистики, в январе-мае 2017 года объем газодобычи остался на уровне показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]