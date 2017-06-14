Добыча нефти в Азербайджане в январе-мае сократилась на 9%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-мае 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%, отмечается в сообщении Госкомстата.

По данным статистики, в январе-мае 2017 года объем газодобычи остался на уровне показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.

Н.Аббасова