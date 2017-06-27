Россия не полностью отвечает стандартам в сфере ликвидации торговли людьми, одна из серьезных проблем - работа на территории РФ граждан КНДР, считают в Госдепе.

В ежегодном докладе ведомства о торговле людьми на планете, который во вторник представил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отмечается, что "правительство России не полностью отвечает минимальным стандартам по уничтожению торговли людьми и не предпринимает значимых усилий, чтобы это делать".

"Правительство (РФ - ИФ) поддерживало, а недавно расширило двусторонние соглашения с КНДР, в рамках которых на российское земле действовали трудовые лагеря КНДР , и тысячи северокорейских рабочих подвергались принудительному труду", - отмечается в докладе.

По данным госдепартамента, "КНДР отправляет ежегодно приблизительно 20 тысяч северокорейских граждан для работы в различных секторах", в том числе на российском Дальнем Востоке. Кроме того, отмечается в докладе, еще около 30 тысяч граждан КНДР официально зарегистрированы в РФ и, по сообщениям, также принуждаются к труду.

"Соглашение 2016 года между Россией и КНДР может усугубить эти условия, разрешив российским властям выдворять северокорейских "нелегальных" мигрантов на территории России , потенциально даже тех, кто обладает статусом беженца, несмотря на сообщения о том, что власти КНДР арестовывают, лишают свободы, принуждают к труду, пытают и иногда казнят возвращающихся на родину жертв торговли людьми", - отмечается в документе.