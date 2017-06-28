Президент Алиев встретился с премьер-министром Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Польши Беатой Шидло, сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках официального визита И.Алиева в Польшу.

Р.Бабаев