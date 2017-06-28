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Внешняя политика 28.06.2017 12:33

Президент Алиев встретился с премьер-министром Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Польши Беатой Шидло, сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках официального визита И.Алиева в Польшу.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]