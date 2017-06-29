Медведев отмечает большой вклад российских кораблестроителей в укрепление экономического и оборонного потенциала страны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с их профессиональным праздником, который отмечается в этом году в России впервые, сообщает в четверг сайт правительства.
"Дата 29 июня была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орёл". Это событие вошло в историю, положило начало корабельному делу в России", - говорится в поздравлении.
"Сегодня мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли", - отмечает Д.Медведев.
"На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия. В наше время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол", - говорится в поздравлении.
Развитие отрасли, по словам Д.Медведева, тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию.
"Сейчас в конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры", - подчеркнул премьер.
Д.Медведев выразил уверенность, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее.
Председатель правительства пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
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