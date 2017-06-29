Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

СНГ 29.06.2017 12:46

Медведев отмечает большой вклад российских кораблестроителей в укрепление экономического и оборонного потенциала страны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с их профессиональным праздником, который отмечается в этом году в России впервые, сообщает в четверг сайт правительства.

"Дата 29 июня была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орёл". Это событие вошло в историю, положило начало корабельному делу в России", - говорится в поздравлении.

"Сегодня мы отдаём дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внёс огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли", - отмечает Д.Медведев.

"На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия. В наше время профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол", - говорится в поздравлении.

Развитие отрасли, по словам Д.Медведева, тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединённую судостроительную корпорацию.

"Сейчас в конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры", - подчеркнул премьер.

Д.Медведев выразил уверенность, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждёт не менее яркое будущее.

Председатель правительства пожелал российским кораблестроителям крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Медведев встретится 21 июня с президентом Киргизии Медведев поддержал выделение квот студентам, вне зависимости от ученой степени, для получения грантов на проекты Медведев уверен, что странам ОЧЭС под силу превратить регион в зону стабильности и процветания Медведев на следующей неделе примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Казани Медведев поручил к 1 июня внести в правительство предложения о дополнительных мерах по стимулированию рождаемости в РФ Турецкий премьер позвонил Медведеву в связи с инцидентом с российским кораблем "Лиман" - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]