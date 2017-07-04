Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9356 RUR   0.0287 GBR   2.2044 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 6 Июл 21° 30° 7 Июл 19° 27°

Это интересно 04.07.2017 14:41

Поставки автомобилей Tesla выросли в полтора раза во II квартале

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале 2017 года увеличил поставки автомобилей на 53% в годовом выражении, до 22 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

В частности, Tesla поставила клиентам 12 тыс. седанов Model S и 10 тыс. кроссоверов Model X.

В апреле-июне компания произвела 25,7 тыс. автомобилей.

В первом полугодии поставки составили около 47,1 тыс. автомобилей, что соответствует нижней границе собственного прогноза компании.

Столь небольшие цифры могут вскоре существенно вырасти за счет начала производства новой, самой бюджетной модели Model 3. Первая машина сойдет с конвейера уже в пятницу, а к декабрю Tesla рассчитывает нарастить выпуск до 20 тыс. автомобилей в месяц - примерно столько машин сейчас компания производит за квартал.

Согласно самым амбициозным прогнозам компании, в 2018 году может быть произведено 500 тыс. автомобилей. Для сравнения: за все время своего существования Tesla выпустила около 200 тыс. машин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TESLA, АВТОМОБИЛИ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока - Маск Toyota полностью прекращает сотрудничество с Tesla Tesla обошла по капитализации Ford Motor Tesla выпустит новый компактный электрический кроссовер в 2018г

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]