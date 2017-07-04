Поставки автомобилей Tesla выросли в полтора раза во II квартале

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале 2017 года увеличил поставки автомобилей на 53% в годовом выражении, до 22 тыс. машин, говорится в сообщении компании.
В частности, Tesla поставила клиентам 12 тыс. седанов Model S и 10 тыс. кроссоверов Model X.
В апреле-июне компания произвела 25,7 тыс. автомобилей.
В первом полугодии поставки составили около 47,1 тыс. автомобилей, что соответствует нижней границе собственного прогноза компании.
Столь небольшие цифры могут вскоре существенно вырасти за счет начала производства новой, самой бюджетной модели Model 3. Первая машина сойдет с конвейера уже в пятницу, а к декабрю Tesla рассчитывает нарастить выпуск до 20 тыс. автомобилей в месяц - примерно столько машин сейчас компания производит за квартал.
Согласно самым амбициозным прогнозам компании, в 2018 году может быть произведено 500 тыс. автомобилей. Для сравнения: за все время своего существования Tesla выпустила около 200 тыс. машин.
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