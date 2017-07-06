Порошенко встретится с генсеком ООН Гутерришем в воскресенье в Киеве

В воскресенье, 9 июля, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который будет находиться в Киеве с визитом по приглашению главы Украинского государства.

"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ГА ООН по Крыму", - сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.