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Дальнее зарубежье 06.07.2017 22:01

Порошенко встретится с генсеком ООН Гутерришем в воскресенье в Киеве

В воскресенье, 9 июля, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который будет находиться в Киеве с визитом по приглашению главы Украинского государства.

"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ГА ООН по Крыму", - сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ООН, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]