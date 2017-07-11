Алиев отправил в запас генерал-майора госпогранслжубы, наградив его орденом «За службу Родине»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в запас начальника Управления пограничного контроля Госпогранслужбы Азербайджана генерал-майора Акифа Шафиева, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, А.Шафиеву оставили право на ношение военной формы.

В тот же день, глава государства присудил А.Шафиеву орден «За службу Родине» III степени за плодотворную деятельность в сфере охраны государственной границы.

Ф.Исазаде