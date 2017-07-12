Президент Алиев назначил почетных консулов Азербайджана в Австрии и Судане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении почетных консулов республики в ряде стран и городов мира, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Ильхама Алиева Эльмире Сариджанлинской присвоено дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посланника первой степени», - говорится в сообщении.

Другими распоряжениями президента Хельмут Манценрайтер назначен почетным консулом Азербайджана в Клагенфурт-ам-Вертерзе (Австрия), Андреас Кенигсбергер – почетным консулом республики в Санкт-Пельтене (Австрия), Тарыг Хамза Зейналабдин – почетным консулом в Судане.

Р.Бабаев