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Внешняя политика 12.07.2017 18:48

Президент Алиев назначил почетных консулов Азербайджана в Австрии и Судане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении почетных консулов республики в ряде стран и городов мира, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Ильхама Алиева Эльмире Сариджанлинской присвоено дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посланника первой степени», - говорится в сообщении.

Другими распоряжениями президента Хельмут Манценрайтер назначен почетным консулом Азербайджана в Клагенфурт-ам-Вертерзе (Австрия), Андреас Кенигсбергер – почетным консулом республики в Санкт-Пельтене (Австрия), Тарыг Хамза Зейналабдин – почетным консулом в Судане.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСУЛЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]