Президент Алиев призвал глав ИВ помогать инвесторам, а не мешать им

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал глав Исполнительных властей районов оказывать инвесторам содействие, а не создавать им проблемы.
«Не только центральные органы исполнительной власти, но и местные исполнительные органы ответственны за привлечение частных инвестиций», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.
Глава государства призвал ответственных лиц быть более активными в этом вопросе.
«В частности, более активными в плане привлечения инвестиций должны быть главы исполнительной власти в регионах. В некоторых местах эта активность наблюдается, имеются результаты, однако в некоторых местах ее нет. В ряде случае инвесторам вместо оказания помощи создаются проблемы. Этому необходимо положить конец», - подчеркнул И.Алиев.
По его словам, в конце года Администрация президента и Минэкономики представят главе государства информацию о привлечении инвестиций по различным районам страны.
«Работа каждого главы исполнительной власти будет оцениваться, в том числе, исходя из этих показателей», - добавил президент.
Р.Бабаев
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