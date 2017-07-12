Президент Алиев призвал глав ИВ помогать инвесторам, а не мешать им

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал глав Исполнительных властей районов оказывать инвесторам содействие, а не создавать им проблемы.

«Не только центральные органы исполнительной власти, но и местные исполнительные органы ответственны за привлечение частных инвестиций», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Глава государства призвал ответственных лиц быть более активными в этом вопросе.

«В частности, более активными в плане привлечения инвестиций должны быть главы исполнительной власти в регионах. В некоторых местах эта активность наблюдается, имеются результаты, однако в некоторых местах ее нет. В ряде случае инвесторам вместо оказания помощи создаются проблемы. Этому необходимо положить конец», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, в конце года Администрация президента и Минэкономики представят главе государства информацию о привлечении инвестиций по различным районам страны.

«Работа каждого главы исполнительной власти будет оцениваться, в том числе, исходя из этих показателей», - добавил президент.

Р.Бабаев