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Бизнес и законодательство 12.07.2017 22:22

Президент Алиев призвал глав ИВ помогать инвесторам, а не мешать им

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал глав Исполнительных властей районов оказывать инвесторам содействие, а не создавать им проблемы.

«Не только центральные органы исполнительной власти, но и местные исполнительные органы ответственны за привлечение частных инвестиций», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Глава государства призвал ответственных лиц быть более активными в этом вопросе.

«В частности, более активными в плане привлечения инвестиций должны быть главы исполнительной власти в регионах. В некоторых местах эта активность наблюдается, имеются результаты, однако в некоторых местах ее нет. В ряде случае инвесторам вместо оказания помощи создаются проблемы. Этому необходимо положить конец», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, в конце года Администрация президента и Минэкономики представят главе государства информацию о привлечении инвестиций по различным районам страны.

«Работа каждого главы исполнительной власти будет оцениваться, в том числе, исходя из этих показателей», - добавил президент.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТОРЫ, ЧИНОВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]