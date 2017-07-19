Президент Алиев выделил 5 млн манатов на строительство третьего дома для азербайджанских журналистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с целью улучшения жилищно-бытовых условий азербайджанских журналистов распорядился в среду о выделении финансов на строительство третьего жилого дома для представителей СМИ, сообщает сайт главы государства.
С этой целью из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному фонду поддержки развития СМИ республики предварительно выделено 5 млн манатов.
Эти средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.
Р.Бабаев
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