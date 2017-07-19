Президент Алиев выделил 5 млн манатов на строительство третьего дома для азербайджанских журналистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с целью улучшения жилищно-бытовых условий азербайджанских журналистов распорядился в среду о выделении финансов на строительство третьего жилого дома для представителей СМИ, сообщает сайт главы государства.

С этой целью из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному фонду поддержки развития СМИ республики предварительно выделено 5 млн манатов.

Эти средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Р.Бабаев