Великобритания вслед за Францией планирует запретить продажу бензиновых автомобилей

Власти Великобритании намерены запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями на территории страны с 2040 года, заявил в интервью радиоканалу BBC 4 министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.
"Мы не можем вечно пользоваться дизельными и бензиновыми автомобилями, - заявил он. - Нам нужно консолидировать усилия по борьбе не только с проблемами для здоровья, вызываемыми вредными выхлопами, но и с более широкими проблемами, связанными с ускорением изменения климата".
Двумя неделями ранее об аналогичной мере сообщило правительство Франции, а еще ранее шведская Volvo объявила, что все ее легковые автомобили будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами начиная с 2019 года.
Британские власти ранее сообщили о планах инвестировать 800 млн фунтов стерлингов ($1 млрд) в разработку технологий самоуправляемых автомобилей и снижения выхлопов, а также еще 246 млн фунтов в разработку современных батарей для электромобилей.
Число машин на дизельных двигателях в Великобритании является рекордным среди всех европейских стран.
В настоящее время мировой рынок электромобилей сравнительно мал - в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет - в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com. Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализуемых автомобилей будут ездить на электричестве.
Блогер Лапшин не будет подавать апелляцию в Азербайджане, просит об экстрадиции в Израиль – адвокат
Президент Алиев наградил главу районной ИВ орденом «За Службу Родине»
ВС Азербайджана предпримут шаги для предотвращения армянских провокаций в зоне карабахского конфликта, заявляют в Баку
Азербайджанский Rabitabank увеличил в I полугодии активы на 21%
Курс манат/доллар на 27 июля - 1,701 AZN/$1
Банки в Азербайджане могут столкнуться с необходимостью вновь повышать капитал - Moody′s
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
В центральной части ФРГ вышли из берегов реки, подтоплено метро в Берлине и Кельне
Пожилая женщина стала жертвой взрыва в многоэтажном доме в Киеве
За последние два года в ВДВ созданы пять разведывательных и шесть танковых подразделений - Шойгу
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»