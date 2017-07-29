Иран осудил одобренные Трампом санкции и пообещал продолжить разработку ракетной программы

Иран осуждает принятый конгрессом США и одобренный президентом США Дональдом Трампом законопроект о санкциях, направленных против разработки баллистической ракетной программы, и обещает продолжить работу над ней, сообщают в субботу местные СМИ.

"Мы продолжим (разработку - ИФ) разработку ракетной программы в полную силу. Мы рассматриваем действия США как враждебные, предосудительные и неприемлемые, и как попытку ослабить ядерную сделку", - заявил радиостанции IRIB представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

В ночь на субботу агентство АП со ссылкой на Белый дом сообщило, что Д.Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.