Иран осудил одобренные Трампом санкции и пообещал продолжить разработку ракетной программы

Иран осуждает принятый конгрессом США и одобренный президентом США Дональдом Трампом законопроект о санкциях, направленных против разработки баллистической ракетной программы, и обещает продолжить работу над ней, сообщают в субботу местные СМИ.
"Мы продолжим (разработку - ИФ) разработку ракетной программы в полную силу. Мы рассматриваем действия США как враждебные, предосудительные и неприемлемые, и как попытку ослабить ядерную сделку", - заявил радиостанции IRIB представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
В ночь на субботу агентство АП со ссылкой на Белый дом сообщило, что Д.Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.
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