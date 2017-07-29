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Дальнее зарубежье 29.07.2017 12:16

Иран осудил одобренные Трампом санкции и пообещал продолжить разработку ракетной программы

Иран осуждает принятый конгрессом США и одобренный президентом США Дональдом Трампом законопроект о санкциях, направленных против разработки баллистической ракетной программы, и обещает продолжить работу над ней, сообщают в субботу местные СМИ.

"Мы продолжим (разработку - ИФ) разработку ракетной программы в полную силу. Мы рассматриваем действия США как враждебные, предосудительные и неприемлемые, и как попытку ослабить ядерную сделку", - заявил радиостанции IRIB представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

В ночь на субботу агентство АП со ссылкой на Белый дом сообщило, что Д.Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.

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Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]