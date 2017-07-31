Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Баку и Тель-Авив обсудили в вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

«В Баку в понедельник прошла встреча представителей Миноборонпрома Азербайджана и делегации во главе с директором отдела по оборонному экспорту и сотрудничеству Минобороны Израиля Мишелем Бен Барухом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности», - говорится в сообщении.

На встрече состоялся "также широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес сторон".

Р.Бабаев