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Внешняя политика 31.07.2017 13:16

Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Баку и Тель-Авив обсудили в вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

«В Баку в понедельник прошла встреча представителей Миноборонпрома Азербайджана и делегации во главе с директором отдела по оборонному экспорту и сотрудничеству Минобороны Израиля Мишелем Бен Барухом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности», - говорится в сообщении.

На встрече состоялся "также широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес сторон".

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]