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АПК 10.08.2017 18:31

Президент Алиев принял Госпрограмму развития табаководства на 2017-2021гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Государственную программу развития табаководства на 2017-2021 годы, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Программа принята с целью развития табаководства, углубления сферы переработки табака, обеспечения предприятий по переработке табака местным сырьем, повышения доходности этой сферы и роста экспортного потенциала, повышения уровня занятости сельского населения», - говорится в распоряжении президента.

Президент И.Алиев поручил министерству экономики принять меры для подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства в Азербайджане современного завода по производству табачных изделий.

Глава государства также поручил министерству сельского хозяйства принять меры по обеспечению производителей табака сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению работ по селекции и семеноводству, активизации фитосанитарных и консультационных услуг.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАБАКОВОДСТВО, ГОСПРОГРАММА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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