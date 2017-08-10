Президент Алиев принял Госпрограмму развития табаководства на 2017-2021гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Государственную программу развития табаководства на 2017-2021 годы, говорится в сообщении на сайте главы государства.
«Программа принята с целью развития табаководства, углубления сферы переработки табака, обеспечения предприятий по переработке табака местным сырьем, повышения доходности этой сферы и роста экспортного потенциала, повышения уровня занятости сельского населения», - говорится в распоряжении президента.
Президент И.Алиев поручил министерству экономики принять меры для подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства в Азербайджане современного завода по производству табачных изделий.
Глава государства также поручил министерству сельского хозяйства принять меры по обеспечению производителей табака сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению работ по селекции и семеноводству, активизации фитосанитарных и консультационных услуг.
А.Ахундов
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.
Азербайджанские и Российские моряки разделили победу на «Кубке моря-2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Террористы взяли под контроль сирийский погранпункт на границе с Турцией, движение с турецкой стороны ограничено - СМИ
Главе ООН представили доклад об обстоятельствах гибели второго генсека Организации в 1961 г
Иран построил внутренний газопровод для снижения зависимости от туркменского газа
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»