Президент Алиев принял Госпрограмму развития табаководства на 2017-2021гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Государственную программу развития табаководства на 2017-2021 годы, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Программа принята с целью развития табаководства, углубления сферы переработки табака, обеспечения предприятий по переработке табака местным сырьем, повышения доходности этой сферы и роста экспортного потенциала, повышения уровня занятости сельского населения», - говорится в распоряжении президента.

Президент И.Алиев поручил министерству экономики принять меры для подготовки технико-экономического обоснования проекта строительства в Азербайджане современного завода по производству табачных изделий.

Глава государства также поручил министерству сельского хозяйства принять меры по обеспечению производителей табака сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению работ по селекции и семеноводству, активизации фитосанитарных и консультационных услуг.

А.Ахундов