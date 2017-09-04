Президент Алиев выделил 3 млн манатов на благоустройство и капремонт зданий в Джалилабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Джалилабад, говорится в сообщении на сайте президента.

Согласно распоряжению, Исполнительной власти Джалилабадского района будут выделены 3 млн манатов, в том числе для продолжения работ по благоустройству и созиданию – 1,5 млн манатов, для обновления кровли и капитального ремонта фасада 20 многоквартирных зданий – 1,5 млн манатов.

Средства будут выделены из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда президента.

А.Ахундов