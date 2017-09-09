Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл с рабочим визитом в Казахстан, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям», - говорится в сообщении.

Президента Азербайджана в международном аэропорту Астаны встретили вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев и другие официальные лица.

А.Ахундов