Министр обороны Азербайджана ознакомился с израильской продукцией военного назначения

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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