Министр обороны Азербайджана ознакомился с израильской продукцией военного назначения

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев