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Внешняя политика 14.09.2017 12:59

Министр обороны Азербайджана ознакомился с израильской продукцией военного назначения

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З.Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]