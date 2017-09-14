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Дальнее зарубежье 14.09.2017 21:45

Тиллерсон назвал налаживание отношений с РФ одним из своих приоритетов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что улучшение двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой - один из приоритетов его работы.

"Есть важнейшие вещи, которых я бы хотел добиться во время своей работы. Это - мир в КНДР. Также я надеюсь, что мы сможем решить конфликты в Сирии и Ливии. Кроме того, надеюсь, что мы сможем наладить более хорошие отношения с Россией", - заявил он в ходе выступления перед сотрудниками посольства США в Лондоне, текст которого публикует госдеп.

При этом, по словам Р.Тиллерсона, самая важная его задача - сделать госдеп более эффективным и добиться того, чтобы сотрудники получали больше положительных эмоций от своей работы.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]