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Внешняя политика 15.09.2017 11:59

Президент Алиев принял Госсекретаря МИД Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу Госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]