ОДКБ проведёт в октябре учения различной направленности в России, Армении и Казахстане

Оперативно-стратегические манёвры "Боевое братство-2017" пройдут в октябре на территории трёх государств - членов ОДКБ, они объединят несколько учений различной направленности, сообщает в четверг секретариат организации.
"Это учения разведывательных подразделений вооружённых сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2017", Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2017" и Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2017". Они пройдут с 3 по 20 октября 2017 года на территории России, Армении и Казахстана", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Отмечается, что "впервые все учения пройдут в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017"".
В ходе манёвров "планируется отработать организацию и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, а также подготовку и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ".
Учения плановые, проводятся в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2017 год, сказано в пресс-релизе.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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