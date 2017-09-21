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СНГ 21.09.2017 14:16

ОДКБ проведёт в октябре учения различной направленности в России, Армении и Казахстане

Оперативно-стратегические манёвры "Боевое братство-2017" пройдут в октябре на территории трёх государств - членов ОДКБ, они объединят несколько учений различной направленности, сообщает в четверг секретариат организации.

"Это учения разведывательных подразделений вооружённых сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2017", Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2017" и Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2017". Они пройдут с 3 по 20 октября 2017 года на территории России, Армении и Казахстана", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Отмечается, что "впервые все учения пройдут в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017"".

В ходе манёвров "планируется отработать организацию и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, а также подготовку и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ".

Учения плановые, проводятся в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2017 год, сказано в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]