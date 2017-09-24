Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проведенными работами по реконструкции в Центральной больнице Нефтчалинского района, сообщает сайт главы государства.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал И.Алиева о проделанных работах.

В тот же день, президент принял участие в церемонии обеспечения оросительной водой посевных площадей Нефтчалинского района.

Отмечается, что посевные площади обеспечиваются водой из реки Кура посредством Нефтчалинского магистрального канала.

Председатель ОАО «Азербайджанское мелиорационное и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проделанных в этом направлении работах.

Кроме того, президент ознакомился с фермерским хозяйством по выращиванию хлопка Алигусейна Гаджиева.

Ф.Исазаде