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Внутренняя политика 24.09.2017 14:00

Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проведенными работами по реконструкции в Центральной больнице Нефтчалинского района, сообщает сайт главы государства.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал И.Алиева о проделанных работах.

В тот же день, президент принял участие в церемонии обеспечения оросительной водой посевных площадей Нефтчалинского района.

Отмечается, что посевные площади обеспечиваются водой из реки Кура посредством Нефтчалинского магистрального канала.

Председатель ОАО «Азербайджанское мелиорационное и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проделанных в этом направлении работах.

Кроме того, президент ознакомился с фермерским хозяйством по выращиванию хлопка Алигусейна Гаджиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЧАЛА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]