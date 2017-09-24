Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проведенными работами по реконструкции в Центральной больнице Нефтчалинского района, сообщает сайт главы государства.
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал И.Алиева о проделанных работах.
В тот же день, президент принял участие в церемонии обеспечения оросительной водой посевных площадей Нефтчалинского района.
Отмечается, что посевные площади обеспечиваются водой из реки Кура посредством Нефтчалинского магистрального канала.
Председатель ОАО «Азербайджанское мелиорационное и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проделанных в этом направлении работах.
Кроме того, президент ознакомился с фермерским хозяйством по выращиванию хлопка Алигусейна Гаджиева.
Ф.Исазаде
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