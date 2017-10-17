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Внешняя политика 17.10.2017 09:33

Министр обороны Азербайджана обсудит с главами Генштабов Грузии и Турции роль ВС в обеспечении региональной стабильности

Министр обороны Азербайджана и начальники генеральных штабов Грузии и Турции обсудят во вторник в Тбилиси вопросы сотрудничества в трехстороннем формате и роль Вооруженных сил в обеспечении стабильности региона, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, начальник Генерального штаба Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая обсудят развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности», - говорится в сообщении.

На встрече состоится также обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и другим вопросам.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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