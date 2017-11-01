Тегеран предлагает Баку использовать национальные валюты в расчетах при взаимной торговле - Рухани

Тегеран предлагает Баку использовать национальные валюты в расчетах при взаимной торговле, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы иранского государства.

«Две страны могут использовать свои национальной валюты при расчетах в торгово-экономических отношениях», - отметил Х.Рухани.

Президент подчеркнул, что развитие экономических отношений зависит от хороших отношений в банковской сфере.

Х.Рухани назвал положительным моментом инвестиционное и торговое сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в различных областях, «включая строительство в Азербайджане фармацевтического и автомобильного заводов».

"Иран готов сотрудничать с Азербайджаном в различных отраслях промышленности и АПК, в нефтегазовой сфере, включая разведку и добычу в Каспийском море", - отметил он.

Х.Рухани подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в сферах грузоперевозок и транзита. В этой связи он подчеркнул важное значение, которое имеет начало железнодорожного сообщения по ж/д Астара-Астара.

Он также назвал важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества реализацию транспортного коридора Север-Юг, который создаст возможности для транзита грузов из Персидского залива на Кавказ и Восточную Европу.

Иранский лидер подчеркнул необходимость активизации деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Р.Бабаев