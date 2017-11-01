Тегеран предлагает Баку использовать национальные валюты в расчетах при взаимной торговле - Рухани

Тегеран предлагает Баку использовать национальные валюты в расчетах при взаимной торговле, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы иранского государства.
«Две страны могут использовать свои национальной валюты при расчетах в торгово-экономических отношениях», - отметил Х.Рухани.
Президент подчеркнул, что развитие экономических отношений зависит от хороших отношений в банковской сфере.
Х.Рухани назвал положительным моментом инвестиционное и торговое сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в различных областях, «включая строительство в Азербайджане фармацевтического и автомобильного заводов».
"Иран готов сотрудничать с Азербайджаном в различных отраслях промышленности и АПК, в нефтегазовой сфере, включая разведку и добычу в Каспийском море", - отметил он.
Х.Рухани подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в сферах грузоперевозок и транзита. В этой связи он подчеркнул важное значение, которое имеет начало железнодорожного сообщения по ж/д Астара-Астара.
Он также назвал важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества реализацию транспортного коридора Север-Юг, который создаст возможности для транзита грузов из Персидского залива на Кавказ и Восточную Европу.
Иранский лидер подчеркнул необходимость активизации деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Р.Бабаев
Лидеры РФ, Ирана и Азербайджана проводят трехстороннюю встречу, по ее окончании ожидается совместное заявление
Президент Азербайджана провел встречу в Тегеране c верховным лидером Ирана
Путин заявил Алиеву, что отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнерства
Турция вряд ли откажется от системы "все включено" - эксперты
Коллегия Минюста обсудила инцидент, связанный с побегом двух человек во время этапирования поездом в Баку
Marks & Spencer закрыл флагманский магазин на Елисейских полях
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Американский сенатор обвиняет Трампа в нежелании признавать "российскую угрозу"
Мэр Нью-Йорка призвал Трампа не политизировать теракт
Минтранс РФ отказал "Победе" в новых допусках на рейсы в Европу
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»