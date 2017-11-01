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Внешняя политика 01.11.2017 23:49

Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана обеспечивает стабильность и безопасность в регионе – президент Азербайджана

Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана в трехстороннем формате играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сотрудничество в таком трехстороннем формате имеет большое значение для региональной безопасности. Наше успешное сотрудничество имеет важное значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - заявил И.Алиев в Тегеране.

По его словам, Азербайджан является единственной страной в мире, которая имеет сухопутную границу и с Ираном, и с Россией. «Такое географическое месторасположение позволяет нам сотрудничать во всех сферах», - отметил он.

И.Алиев добавил, что Азербайджан активно развивает экономическое сотрудничество с Россией и Ираном. В частности, в текущем году рост товарооборота с Россией превысил 62%, с Ираном – 30%.

Президент подчеркнул, что азербайджанский участок транспортного коридора «Север-Юг» полностью готов, имеется договоренность о финансировании участка железной дороги Астара-Решт в Иране. «Наше сотрудничество естественно, основано на дружбе и взаимном уважении. Такие связи представляют важное значение для наших народов и для региона, в целом», - сказал азербайджанский президент.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]