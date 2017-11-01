Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана обеспечивает стабильность и безопасность в регионе – президент Азербайджана

Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана в трехстороннем формате играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сотрудничество в таком трехстороннем формате имеет большое значение для региональной безопасности. Наше успешное сотрудничество имеет важное значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - заявил И.Алиев в Тегеране.
По его словам, Азербайджан является единственной страной в мире, которая имеет сухопутную границу и с Ираном, и с Россией. «Такое географическое месторасположение позволяет нам сотрудничать во всех сферах», - отметил он.
И.Алиев добавил, что Азербайджан активно развивает экономическое сотрудничество с Россией и Ираном. В частности, в текущем году рост товарооборота с Россией превысил 62%, с Ираном – 30%.
Президент подчеркнул, что азербайджанский участок транспортного коридора «Север-Юг» полностью готов, имеется договоренность о финансировании участка железной дороги Астара-Решт в Иране. «Наше сотрудничество естественно, основано на дружбе и взаимном уважении. Такие связи представляют важное значение для наших народов и для региона, в целом», - сказал азербайджанский президент.
А.Азизов
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