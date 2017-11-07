Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Военно-морские силы

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, 7-го ноября военные атташе, аккредитованных в нашей стране, посетили воинскую часть Военно-морских сил (ВМС), сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Сначала для военных атташе, представляющих 11 стран был представлен общий брифинг о воинской части ВМC и истории ее создания. В воинской части гости ознакомились с созданными для личного состава условиями и побывали в учебных помещениях. Ознакомившись с боевыми средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия личного состава.

Б.Рустамбеков