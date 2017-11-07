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Внешняя политика 07.11.2017 18:11

Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Военно-морские силы

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, 7-го ноября военные атташе, аккредитованных в нашей стране, посетили воинскую часть Военно-морских сил (ВМС), сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Сначала для военных атташе, представляющих 11 стран был представлен общий брифинг о воинской части ВМC и истории ее создания. В воинской части гости ознакомились с созданными для личного состава условиями и побывали в учебных помещениях. Ознакомившись с боевыми средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия личного состава.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АТТАШЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]