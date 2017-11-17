Лукашенко обещает, что из Белоруссии никогда не будет исходить угроза безопасности Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем о желании открыть новую страницу в отношениях с Германией и пообещал, что с белорусской территории никогда не будет исходить угрозы безопасности Европы.

"Я очень надеюсь и уверен, что мы открываем новую страницу в наших отношениях, направленную в лучшую сторону. (...) С территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента", - сказал белорусский лидер, слова которого цитирует президентская пресс-служба.

Он отметил, что "много говорят о прошлом наших отношений, о негативных фактах и факторах". "Но в Минске есть много того, что в положительном плане характеризует наши государства. Время идет, оно меняет многое. Так и в современном мире наши отношения меняются с течением времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Встреча А.Лукашенко и З.Габриэля состоялась в пятницу в Минске.

Глава государства выразил особую благодарность германской стороне за ежегодную помощь в оздоровлении белорусских детей с пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий, а также за технологическую поддержку, оказываемую белорусской экономике.

"Почти весь импорт из Германии - это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое дальнейшее продолжение на более высоком экономическом уровне", - сказал президент, предложив германской стороне обратить внимание на индустриальный парк "Великий камень", где созданы льготные условия для инвесторов.

А.Лукашенко попросил германскую сторону внимательно следить за ситуацией в Беларуси и объективно ее оценивать.

"Если это так будет, то у нас все получится", - подчеркнул он.