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Внутренняя политика 28.11.2017 18:50

Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Галагайын-Османлы –Чел Бешдели-Залгарагадж-Чел Агамеммедли-Азадкенд-Муган Генджели в Сабирабадском районе, сообщает сайт главы государства.

Протяженность автодороги составляет 19,6 км, она объединяет 15 населенных пунктов.

Кроме того, И.Алиев принял участие в открытии дороги Суговушан-Хашимханлы. Протяженность автодороги составляет 43 км, она объединяет 10 населенных пунктов.

Президент также принял участие в открытии нового здания районной Центральной больницы в Сабирабаде. Больница рассчитана 205 койко-мест и оснащена современным медицинским оборудованием.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]