Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Галагайын-Османлы –Чел Бешдели-Залгарагадж-Чел Агамеммедли-Азадкенд-Муган Генджели в Сабирабадском районе, сообщает сайт главы государства.
Протяженность автодороги составляет 19,6 км, она объединяет 15 населенных пунктов.
Кроме того, И.Алиев принял участие в открытии дороги Суговушан-Хашимханлы. Протяженность автодороги составляет 43 км, она объединяет 10 населенных пунктов.
Президент также принял участие в открытии нового здания районной Центральной больницы в Сабирабаде. Больница рассчитана 205 койко-мест и оснащена современным медицинским оборудованием.
Б.Рустамбеков
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