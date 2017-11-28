Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Галагайын-Османлы –Чел Бешдели-Залгарагадж-Чел Агамеммедли-Азадкенд-Муган Генджели в Сабирабадском районе, сообщает сайт главы государства.

Протяженность автодороги составляет 19,6 км, она объединяет 15 населенных пунктов.

Кроме того, И.Алиев принял участие в открытии дороги Суговушан-Хашимханлы. Протяженность автодороги составляет 43 км, она объединяет 10 населенных пунктов.

Президент также принял участие в открытии нового здания районной Центральной больницы в Сабирабаде. Больница рассчитана 205 койко-мест и оснащена современным медицинским оборудованием.

Б.Рустамбеков