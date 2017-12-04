Генсек ОДКБ примет участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Австрии - секретариат

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 7-8 декабря посетит Австрию, где примет участие в 24-м заседании министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Он примет участие в сессиях Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, выступит на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, Ю.Хачатуров "проведёт беседы с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, директором Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Марцелем Пешко и главой департамента по транснациональным вызовам секретариата ОБСЕ Расой Остраускайте".
"В программе генерального секретаря ОДКБ также участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, которая пройдет 7 декабря "на полях" 24-го заседания министерского совета ОБСЕ", - отметил В.Зайнетдинов.
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан за 10 месяцев 2017г увеличил доходы от экспорта овощей на $184 млн
Венесуэла создаст собственную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, золота и алмазов
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД
Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ