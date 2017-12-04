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СНГ 04.12.2017 14:12

Генсек ОДКБ примет участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Австрии - секретариат

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 7-8 декабря посетит Австрию, где примет участие в 24-м заседании министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Он примет участие в сессиях Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, выступит на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, Ю.Хачатуров "проведёт беседы с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, директором Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Марцелем Пешко и главой департамента по транснациональным вызовам секретариата ОБСЕ Расой Остраускайте".

"В программе генерального секретаря ОДКБ также участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, которая пройдет 7 декабря "на полях" 24-го заседания министерского совета ОБСЕ", - отметил В.Зайнетдинов.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ОБСЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]